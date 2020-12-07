«Туған жерім»: в столице открылась выставка произведений детского творчества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 декабряв новом здании музея Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы открылась выставка произведений детского творчества по результатам XV Международного конкурса изобразительного искусства «Туған жерім». Выставка посвящена Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Открыл мероприятие директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов .

– В октябре этого года в Центре современного искусства «Куланши» состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса рисунка детского и юношеского творчества «Туған жерім», которое прошло в онлайн-формате. На суд жюри было представлено более 400 работ из разных уголков Казахстана, России, Татарстана, Башкортостана, Узбекистана, Украины, Азербайджана и Беларуси. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. По традиции, сложившейся с 2004 года, работы победителей конкурса детского и юношеского творчества сегодня представлены на выставке в экспозиционном зале Музея Елбасы, – сказал он, поздравив присутствующих с наступающим праздником – Днем независимости Республики Казахстан.

Конкурс «Туған жерім» – совместный проект Библиотеки Елбасы, Благотворительного фонда поддержки творческих начинаний и культурного наследия Казахстана «Байта», Центра современного искусства «Куланши» и Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султан.

– Спасибо большое за поддержку детского творчества всем нашим партнерам. Думаю, что мы делаем большое дело для этих маленьких людей, помогая им развиваться, поверить в свои силы, а затем и состояться в искусстве, – отметила руководитель Благотворительного фонда «Байта» Светлана Махат.

Организаторы ежегодно определяют жанр и тематическую направленность конкурсных работ. За более чем 15 лет существования проекта рассматривались различные произведения: от традиционной живописи, графики, скульптуры до разных направлений декоративно-прикладного искусства. Юным творцам предлагаются темы, отражающие их представления о Родине, преемственности, традициях, культурной самобытности своего народа. В 2020 году конкурс был проведен среди произведений живописи.

– О популярности и востребованности конкурса «Туған жерім» говорят его 15-летняя история и расширяющаяся с каждым годом география участников. Возможность провести конкурс «Туған жерім» в этом году и организовать выставку в этом потрясающем месте – новом здании музея Первого Президента, несмотря на пандемию и связанные с ней непростые условия, свидетельствует о том, что для искусства нет границ и преград, – подчеркнула председатель кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат.

Посетители выставки получат возможность по достоинству оценить произведения искусства юных художников разных стран на темы: «Прошлое, современное, будущее», «Край, где я родился», «Традиции моего народа», «Мое хобби», «Я – художник».

Выставка продлится до 25 января 2020 года.

С материалами выставки можно также ознакомиться на сайте: presidentlibrary.kz в разделах «Выставки» - «Проекты».