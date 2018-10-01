Туберкулез у воспитательницы шортандинского детсада: все ее подопечные здоровы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Шортандинском районе среди детей и работников детского сада, контактировавших с воспитательницей, оказавшейся больной туберкулезом, заболевших не выявлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области, в настоящее время воспитатель детского сада поселка Шортанды получает стационарное лечение.

«Районным управлением охраны общественного здоровья проведена внеплановая проверка детского сада, определен круг контактных лиц. Проведено флюорографическое обследование сотрудников детского сада, результаты - в норме.

Все дети, которые были в контакте с сотрудницей детского сада, обследованы с применением экспресс-методов туберкулинодиагностики и диаскин теста. По результатам обследования и заключения главного фтизиопедиатра области, среди контактных детей и работников детского сада больных туберкулезом нет. Кроме того, специалистами Национального центра экспертизы Акмолинской области проведена заключительная дезинфекция в доме заболевшей и детском саде», - сообщили в ведомстве.

Вчера в Шортандинском районе с участием заместителя акима района, представителей департамента охраны общественного здоровья, управления образования и врача-фтизиопедиатра управления здравоохранения Акмолинской области проведена встреча с родителями контактных детей. Им рассказали о результатах обследования.

Напомним, у воспитателя детского сада в Шортандинском районе Акмолинской области выявлен туберкулез.