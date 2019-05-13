ЦИК зарегистрировал 67 международных наблюдателей на выборы Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 67 международных наблюдателей на внеочередные выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Центризбиркома Зауреш Баймолдина сообщила, что по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию были представлены 22 долгосрочных наблюдателя в составе Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами.

«По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться Центризбиркомом до 18:00 3 июня 2019 года», - добавила она.

«На заседании ЦИК 6 мая были аккредитованы 45 наблюдателей от различных международных организаций – СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, МПА СНГ и ОИС. Сегодня мы на заседании рассмотрели представление, которое поступило из МИД об аккредитации 22 наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ. Члены ЦИК это представление от МИД поддержали. Таким образом, у нас прошли аккредитацию 67 международных наблюдателей», - сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина.