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ЦИК зарегистрировал 67 международных наблюдателей на выборы Президента РК

13 Мая 2019 11:19 289
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ЦИК зарегистрировал 67 международных наблюдателей на выборы Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 67 международных наблюдателей на внеочередные выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Член Центризбиркома Зауреш Баймолдина сообщила, что по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию были представлены 22 долгосрочных наблюдателя  в составе Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами.

«По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться Центризбиркомом до 18:00 3 июня 2019 года», - добавила она.

«На заседании ЦИК 6 мая были аккредитованы 45 наблюдателей от различных международных организаций – СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, МПА СНГ и ОИС. Сегодня мы на заседании рассмотрели представление, которое поступило из МИД об аккредитации 22 наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ. Члены ЦИК это представление от МИД поддержали. Таким образом, у нас прошли аккредитацию 67 международных наблюдателей», - сказала член ЦИК Зауреш Баймолдина.

 

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Выборы 2019,
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Серик Сабеков

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