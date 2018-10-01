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ЦИК признала выборы сенаторов в Шымкенте состоявшимися

8 Октября 2018 22:18 68
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ЦИК признала выборы сенаторов в Шымкенте состоявшимися

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК признала выборы депутатов Сената Парламента РК в Шымкенте состоявшимися, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании ЦИК РК под председательством Берика Имашева.

«В соответствии со статьями 12, 44 и 81 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и на основании прилагаемых протоколов Центральной избирательной комиссии РК и избирательной комиссии города Шымкента о результатах подсчета голосов по состоявшимся 5 октября 2018 года выборам депутатов Сената Парламента РК от города Шымкента Центральная избирательная комиссия РК постановляет: признать выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан состоявшимися», - отмечено в тексте постановления.

ЦИК приняло решение считать избранными депутатами Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента: Сатыбалды Дархана Амангельдиевича на срок полномочий депутатов Сената Парламента РК, избранных 1 октября 2014 года; Бекназарова Нурлана Кудияровича на срок полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных 28 июня 2017 года.

 

 

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Ключевые слова: Выборы, Шымкент, Сенат,
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Автор:

Серик Сабеков

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