ЦИК признала выборы сенаторов в Шымкенте состоявшимися

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК признала выборы депутатов Сената Парламента РК в Шымкенте состоявшимися, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании ЦИК РК под председательством Берика Имашева.

«В соответствии со статьями 12, 44 и 81 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и на основании прилагаемых протоколов Центральной избирательной комиссии РК и избирательной комиссии города Шымкента о результатах подсчета голосов по состоявшимся 5 октября 2018 года выборам депутатов Сената Парламента РК от города Шымкента Центральная избирательная комиссия РК постановляет: признать выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан состоявшимися», - отмечено в тексте постановления.

ЦИК приняло решение считать избранными депутатами Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента: Сатыбалды Дархана Амангельдиевича на срок полномочий депутатов Сената Парламента РК, избранных 1 октября 2014 года; Бекназарова Нурлана Кудияровича на срок полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных 28 июня 2017 года.