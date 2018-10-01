Цены на жилье в РК стали адекватными - КИК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Казахстанской ипотечной компании (КИК) Адиль Мухамеджанов рассказал о ситуации на рынке недвижимости и рынке ипотечного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С приходом Нацбанка в лице «Баспаны» на рынок решились проблемы, которые тормозили ипотечное кредитование. Кроме того, ожидается, что на осенних слушаниях в Мажилисе будут приняты поправки в законодательство, которые дополнительно оживят ипотечный рынок. Мы видим сейчас, что банки второго уровня возвращаются в эту сферу», - сказал на брифинге Адиль Мухамеджанов.

Говоря о планируемых поправках, он отметил такой момент, как упрощение процедуры взыскания залога.

Кроме того, Адиль Мухамеджанов отметил, что в Послании Президента народу Казахстана было озвучено повышение заработной платы в стране.

«Соответственно, это отразится на платежеспособности и доходах граждан Казахстана. Думаю, что на ближайшее будущее перспективы ипотечного кредитования достаточно хорошие», - подчеркнул глава КИК.

Кроме этого, он обратил внимание на падение цен на недвижимость.

«Цены стали подъемными, адекватными. Цена приблизилась к себестоимости, строительные компании не закладывают сверхприбыль. Цены хорошие для приобретения недвижимости, а это один из основных драйверов для развития ипотеки», - уточнил Адиль Мухамеджанов.

Напомним, в КИК рассказали о новой ипотеке, запускаемой в Казахстане.