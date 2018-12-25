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Цены на уголь снизились в Казахстане - Женис Касымбек

25 Декабря 2018 11:16 149
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Цены на уголь снизились в Казахстане - Женис Касымбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последний месяц цена на уголь в Казахстане снизилась на 15-20%. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«За последние четыре недели во всех регионах страны цена на уголь для коммунально-бытовых нужд и населению снизилась в среднем на 15-20% за счет заключенных меморандумов между акиматами и реализаторами угля», - проинформировал министр, выступая на заседании Правительства РК.

Он напомнил, что в начале отопительного периода по заявкам акиматов МИР сформировал плановую потребность угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2018-2019 годы. По его данным, в настоящее время, обеспеченность запасами угля по отношению к годовому плану составляет 90,4%. Министр сообщил, что практически все регионы опережают график годовой поставки угля для населения и коммунально-бытовой сектор.

По оперативным данным на 20 декабря, в стране с начала года добыто 109,2 млн тонн угля, что на 5% (5 млн тонн) больше за аналогичный период 2017 года. На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 12,4 млн тонн угля, что составляет 103,3% к аналогичному периоду прошлого года (12 млн тонн).

 

 

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Ключевые слова: Энергетика, Астана, Правительство РК,
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Автор:

Дамир Байманов

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