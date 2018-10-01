Цены на уголь озвучили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны озвучили цены на уголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цена угля не менялась, в этом году акиматом города Астаны подписаны меморандумы с реализаторами угля, и все цены были зафиксированы. (...) Стоимость угля марки «Шубаркуль» составляет от 13500 тенге до 14 500 тенге. Уголь марки «Каражар» - 14 тысяч тенге, уголь марки «Майкуба» - 12 000 - 12500 тенге, «Богатырь Комир» - 8 тысяч тенге», - сообщил заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана Багдат Байсадыков.

Он пояснил, где именно были зафиксированы такие цены.

«Рынок угля - открытый рынок, он зависит от частного извоза. Стоимость угля марки Шубаркуль составляет от 13,5 тысяч до 14,5 тысяч тенге за тонну. Такая сумма зафиксирована на основных точках реализации, таковых у нас 12 по городу, и 7 собственников тупиков», - сказал спикер.

По словам Б. Байсадыкова, с 1 января по 2 октября текущего года в Астану поступило 291,650 тысяч тонн угля, или 4197 вагонов. При этом, эксперт отметил, что ажиотажа на уголь нет.

«В целях недопущения ажиотажа акиматом Астаны начата агитационная работа еще с лета. Мы просили граждан, чтобы они закупались топливом уже в летнее время. На сегодняшний день большого ажиотажа не наблюдается - очереди есть, но они быстро двигаются», - объяснил Б. Байсадыков.