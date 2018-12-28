Цены на популярные лекарства снизились в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области снизились цены на лекарства и изделия медицинского назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, между управлением здравоохранения и Северо-Казахстанской Ассоциацией фармацевтических организаций был заключен меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на 101 наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Представитель ассоциации Оксана Малыгина отметила, что дешевле станут препараты, которые чаще всего пользуются спросом у социально-уязвимых слоев населения. В каждой аптеке имеется перечень, где указаны цены на эти лекарства.

«Обезболивающие, противовоспалительное, антибиотики, статины, изделия для местного применения - капли глазные, назальные, вата, бинты. Например, на статины цена снизилась на 250 тенге. Мы уменьшили стоимость на эти препараты и на изделия медицинского назначения за счет сокращения своих производственных расходов. Предоставляется скидка пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ - 5%. Даже на эти фиксированные цены», - сказала О. Малыгина

Североказахстанцы смогут приобрести лекарства по сниженным ценам в любой специализированной организации системы здравоохранения, кроме аптеки «Цветная», поскольку она относится к Костанаю и не входит в Ассоциацию фармацевтов области.