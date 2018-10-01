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Центры консультационной помощи для молодежи открылись в Астане

1 Октября 2018 14:00 192
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Центры консультационной помощи для молодежи открылись в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КГУ «Астана жастары» акимата города Астаны организовал в столице «Центры помощи молодежи». Проект реализуется в рамках «Дорожной карты по обеспечению занятости и социализации молодежи», передает пресс-служба КГУ «Астана жастары».

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В Центре абсолютно любой желающий может обратиться с волнующим его вопросами к представителям «Управления жилья», «Управления занятости, труда и социальной защиты», «Центра занятости», «Жилстройсбербанка», Центра обслуживания населения и многих других организаций. Также консультации проводят профессиональный юрист и психолог. Все консультации в Центре оказываются бесплатно.

Целью проведения данного мероприятия является информирование молодежи о реализуемых на сегодняшний момент государственных программах, направленных на поддержку молодежи, и оказание консультационной помощи по отдельным вопросам для жителей города.

Адреса Центров помощи молодежи: г. Астана, шоссе Алаш, 32. рынок «Кок базар», г. Астана ул.Сейфуллина 45/1, ТЦ «АйМак-Тау», г. Астана ул.Тілендиев ,10/1, ТЦ «Акжол».

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Астана,
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