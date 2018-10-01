Центробанки Казахстана и России накопили резервы - эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - О прогнозах динамики курса российского рубля и его влиянии на тенге, экономику Казахстана и ЕАЭС в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Москве рассказал член экспертного совета при правительстве РФ, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доктор экономических наук Ярослав Лисоволик.

«За последние недели мы видели достаточно серьезные перепады курса российского рубля. Но, в целом, ситуация за последнее время характеризуется как достаточно позитивная. Рубль скорее укреплялся по отношению к доллару, евро и другим валютам», - отметил Я.Лисоволик.

При этом стабилизация курса рубля, по его мнению, будет наблюдаться и в дальнейшем, что в свою очередь, даст определенный импульс для экономического роста.

«Можно согласиться с официальным прогнозом Министерства экономического развития России, согласно которому есть все возможности для рубля быть в пределах 62 - 63 рублей за 1 доллар в течение 2018 года. Тем более учитывая нынешние высокие цены на нефть, которые как мы сейчас видим, еще в полной мере не оказали своего влияния на рубль. Думаю, до конца этого года мы будем это видеть. Поэтому считаю, что для рубля при таких ценах на нефть больше пространства для укрепления, чем для обесценения» - полагает Я.Лисоволик.

Учитывая очевидное влияние динамики курса российского рубля на динамику курсов национальных валют на евразийском пространстве, в том числе на тенге, эксперт также отметил позитивное влияние от стабилизации российского рубля на дальнейшее ускорение инвестиционного роста и активность взаимной торговли евразийского пространства.

«Сейчас и в Казахстане и в России накоплены значительные резервы в центральных банках для того, чтобы совладать с возможными шоками и чрезмерными перепадами. Кроме того, даже, несмотря на высокую волатильность и перепады на финансовых рынках развивающихся стран, у Казахстана есть возможности продолжать показывать высокие темпы экономического роста за счет внутренних факторов экономического роста, интенсификации региональной интеграции, в том числе с Россией, а также совместной стабилизации и координации денежной кредитной политики», - сказал Я.Лисоволик.

В этом плане в качестве рекомендации эксперт отметил необходимость использования, как Казахстаном, так и Россией всего спектра инструментариев внешнеэкономической политики, в том числе в рамках ЕАЭС, который эксперт назвал определенным защитным механизмом по отношению ко всем экономическим ограничениям и торговым войнам, наблюдаемым в мировой экономике.



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