Централизованную «антикоррупционную» бухгалтерию создали в отделах образования Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Централизованную бухгалтерию в сельских районах Павлодарской области вводят для борьбы с коррупцией в учреждениях образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководством акимата области поддержана наша инициатива о создании централизованной бухгалтерии в системе образования, где из года в год из-за отсутствия единого подхода к ведению бухгалтерского учёта совершались хищения бюджетных средств и другие преступления, связанные с нарушением финансовой отчетности. На сегодняшний день централизованная бухгалтерия в пилотном режиме запущена в Баянаульском и Майском районах, - отметил сегодня в Павлодаре на аппаратном совещании с участием акима области руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области Ермек Ибраимов. - По информации руководства областного управления финансов планируется образовать централизованную бухгалтерию в пилотном режиме ещё и в Актогайском районе».

По словам Е. Ибраимова, в регионе отдельные сферы по-прежнему остаются подверженными коррупции.

«В этом году осуждена директор детского сада «Айголек» отдела образования города Аксу Ахмедеева за хищение бюджетных средств в размере 300 тыс тенге путём перечисления заработной платы своей дочери, фактически не работавшей в садике, - отметил он. - В мае предана суду руководитель центра развития яслей-сада №15 «Бобек» отдела образования города Экибастуза Романенко, которая в группе с бухгалтером Сембековой присвоила бюджетные средства в сумме более 30 млн тенге, выделенные по госпрограмме «Развитие образования и науки на 2016-2019 годы».