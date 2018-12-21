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Центральноазиатский вариант «шенгена» заработает в следующем году
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Узбекистан планируют запустить общую Silk visa в начале следующего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма РУ Улугбек Касымходжаев на встрече с журналистами.
В частности, по его словам, виза вводится для совместного привлечения иностранных туристов в центральноазиатский регион и популяризацию данного маршрута в целом. Предположительно, «Silk visa» начнет свою работу уже в феврале следующего года.
«По нашим оценкам, в феврале 2019 года это должно начать работать. Проект «Silk visa» прошел все согласования в ведомствах двух стран, при этом, остались только технические детали плюс согласование оборудования», - сообщил Улугбек Касымходжаев.
Он также отметил, что к совместной визе проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан. При этом, казахстанская сторона также планирует подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.
Напомним, что в июне т.г. председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената РК Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать по аналогии «шенгена» центральноазиатский вариант «Silk visa», в целях привлечения туристов в регион.
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