Центр по сертификации органической продукции заработал в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В системе техрегулирования Казахстана аккредитован отечественный орган по сертификации органической продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК.

Национальный центр аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК вручил аттестат аккредитации в части подтверждения соответствия производства органической продукции президенту АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НаЦЭкС) Еркыну Дюсембаеву.

Это стало возможным благодаря усилиям Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК, который проделал огромную работу с Министерством сельского хозяйства РК и другими заинтересованными государственными органами.

Наличие данного органа позволит отечественным производителям получать сертификаты соответствия и будет способствовать развитию внутреннего и внешнего рынка органической продукции.

НаЦЭкС является первым и пока единственным в Казахстане органом по подтверждению соответствия производства с привлечением технических экспертов из числа подготовленных преподавателей, доцентов кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства, кафедры земледелия и растениеводства Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина (Астана) и Казахского национального аграрного университета (Алматы).

Напомним, органическое сельское хозяйство на сегодняшний день - один из современных мировых трендов, набирающих обороты. Развитие органического производства в Казахстане находится в активной стадии формирования.