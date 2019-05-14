Центр миграционных услуг открылся в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Туркестан, в здании Государственной корпорации «Правительство для граждан», открылся Центр миграционных услуг департамента полиции Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылокй на пресс-службу ДП области.

В церемонии открытия приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, начальник департамента полиции генерал-майор Кайрат Дальбеков, депутаты маслихата, представители общественности, средств массовой информации.



Основной целью данного центра являются повышение качества оказываемых государственных услуг иностранцам и лицам без гражданства и сокращение времени ожидания граждан с 3-5 дней до 1 дня.

С работой Центра миграционных услуг акима области У. Шукеева и гостей ознакомила начальник управления миграционной службы полковник полиции Хадиша Баймукашева, которая отметила, что теперь все миграционные услуги населению будут оказываться по принципу «одного окна». Для этого в нем созданы все условия, есть просторный зал ожидания и приема документов, кабинеты медицинской, налоговой и других служб, также он оснащен современной компьютерной и иной техникой.



В центре будут проводиться работы по временной регистрации иностранцев и выдаче разрешений трудовым иммигрантам. Кроме того, трудовым иммигрантам в центре будут оказываться государственные услуги банков второго уровня, медицинских и налоговых органов.

Стоит отметить, что сотрудники подразделений миграционной службы будут проверять только соответствие поданных документов, вливать информацию в единую информационную систему, что минимизирует контакты между полицейскими и гражданами и позволит исключить коррупционные риски.

Центр миграционных услуг ДП Туркестанской области расположен по адресу: г. Туркестан, 160 квартал, №209, здание Государственной корпорации «Правительство для граждан».

