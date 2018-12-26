Центр казахстанской литературы и культуры открыли в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках Года Казахстана в Узбекистане в Национальной библиотеке РУ имени А.Навои открылся Центр казахстанской литературы и культуры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Центр предложит своим читателям познакомиться с традициями, культурой и искусством казахстанского народа. В библиотеке представлены произведения известных казахстанских писателей и поэтов на казахском, русском и английских языках. Кроме того, узбекистанцы могут ознакомиться с книгами Президента РК Н.А. Назарбаева, посвященной его деятельности, а также его роли на международной политической арене.





На торжественной церемонии открытия центра присутствовали директор Национальной библиотеки РУ Алишер Абдуазизов, заместитель директора Национальной академической библиотеки Казахстана Алия Кожабекова и советник посла РК в Узбекистане Мурсал-НабиТуякбаев.

В своей приветственной речи Алишер Абдуазизов отметил важность продолжающего из года в год развития культурных контактов и обмена опытом между Казахстаном и Узбекистаном.

«В рамках мероприятия Национальная библиотека РУ получила в дар 200 книг. Безусловно, эти книги вызовут живой интерес у узбекских читателей и желание ближе познакомиться с культурным богатством казахстанского народа», - сказал директор узбекской Национальной библиотеки.

Положительную динамику развития и сближения культурных и научных контактов двух стран также отметила заместитель директора Национальной академической библиотеки Казахстана Алия Кожабекова.

«Мы рады, что нам представилась возможность открыть Центр казахстанской литературы и культуры в Национальной библиотеке РУ им. Алишера Навои. Хотелось бы еще отметить, что мы открываем свои национальные центры также и в других библиотеках мира. В частности, подобные центры были открыты во Франции, Иране, ФРГ, Испании, а также в библиотеке Конгресса США, в Нью-Йоркской публичной библиотеке», - отметила Алия Кожабекова.

По ее словам, основной целью центра является создание интеллектуальной среды и доступа к информации не только в традиционных печатных видах, но и в оцифрованных форматах, которые упростят доступ всем интересующимся.

По завершению мероприятия состоялось подписание Меморандума между Национальной академической библиотекой РК и Национальной библиотекой РУ им.А.Навои.



