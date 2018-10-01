Центр казахской культуры презентовали в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Анкаре прошла презентация центра казахской культуры «Көк ту», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Телерадиокомпании Турции ТRТ.

В торжественном мероприятии принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы.

«Подобное общество было просто необходимо для казахской диаспоры в Турции. Среди казахов, переехавших из Казахстана, ранее не было таких объединений. А у тех, кто прибыли в Турцию через Китай, существуют свои различные сообщества, фонды. Но наши бывшие соотечественники, переселившиеся из Казахстана в годы независимости, не имели никаких организаций», - рассказала член-учредитель центра Торгын Султанкызы корреспонденту МИА «Казинформ».

По ее словам, центр казахской культуры «Көк ту» был создан в марте 2018 года.

«Мы раздумывали над тем, чтобы открыть культурный центр, который бы собрал воедино обучающихся, работающих и живущих в Турции казахов. В марте этого года нам удалось реализовать эту идею, после чего мы отпраздновали Наурыз в Анкаре. А также открылась выставка картин Карима Байгутова», - продолжила Т. Султанкызы.

Вместе с тем Торгын Султанкызы отметила, что в центр могут вступить не только казахи, но и турки, любящие Казахстан и интересующиеся казахской культурой.

«Изначально в обществе было 7 человек, сейчас 20. Среди них есть специалисты разных учреждений, студенты и граждане Турции. Целью нашего центра является модернизация казахской культуры на турецкой земле, ознакомление будущего поколения с национальной культурой, традициями казахов. У нас много планов на будущее. Помимо концертов и выставок, планируем открыть курсы казахского языка, кружки домбры и рукоделия», - подытожила Торгын Султанкызы.

Автор: Айжан Серікжанқызы

Перевод: Сабина Биржанкызы