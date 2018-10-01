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Центр экономических исследований Казахстана открыли в Ханчжоу

17 Октября 2018 09:29 145
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Центр экономических исследований Казахстана открыли в Ханчжоу

ХАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - В Чжэцзянском университете экономики и финансов состоялось торжественное открытие созданного при содействии Посольства РК в КНР и Генерального консульства РК в городе Шанхае Центра экономических исследований Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Центр призван знакомить китайских студентов и экспертное сообщество с социально-экономическим развитием, историей, культурой и традициями Казахстана.

В своем выступлении перед представителями местных академических кругов, бизнес-структур, казахстанскими и иностранными студентами, Посол РК в КНР Шаxрат Нурышев ознакомил аудиторию с приоритетами Стратегии-2050, основными положениями Послания Президента РК народу Казахстана - «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 г., Программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» и другими задачами социально-экономического и политического развития страны.

Напомним, первый Центр Казахстана в Китае был открыт при Пекинском университете иностранных языков 13 декабря 2015 года. В последующем Центры Казахстана были открыты при Шанхайском, Даляньском и Сианьском университетах иностранных языков. Данный центр стал пятым по счету и первым - экономической направленности.

Одной из основных задач Центра изучения экономики Казахстана в Ханчжоу станет организация сотрудничества и налаживание партнерских связей с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), участие в разработке конкретных рекомендаций по развитию казахстанского рынка ценных бумаг, проведение совместных исследований в сфере экономики и финансов.

С учетом того, что Ханчжоу является одним из основных китайских мегаполисов развития новых технологий, на базе Центра Казахстана в перспективе планируется организовать обмен опытом в сфере цифровой экономики, блокчейн-технологий, инновационных стартапов, а также электронной торговли. Для этого будут организованы круглые столы, брифинги, научные семинары и стажировки казахстанских и китайских экспертов, а также академическое сотрудничество вузов двух стран.

В честь открытия Центра в Ханчжоу состоялся торжественный концерт Симфонического оркестра Карагандинской филармонии, который исполнил произведения известного китайского композитора Сянь Синхая и казахстанского композитора Б.Байкадамова. В мероприятии приняла участие дочь Сянь Синхая - Сянь Нина.

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Ключевые слова: Вузы, МИД РК, Китай,
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Автор:

Садык Акижанов

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