Центр аль-Фараби открыли в Египте

КАИР. КАЗИНФОРМ ­- В рамках реализации Президентской программы «Рухани жаңғыру» и статьи «Семь граней Великой степи» при поддержке посольства РК в Арабской Республике Египет Казахский национальный университет им. аль-Фараби открыл научно-образовательный центр аль-Фараби в Каирском университете. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

К открытию центра был приурочен международный научный семинар «Философское наследие аль-Фараби». Ученые фарабиеведы, философы Каирского университета, ректор КазНУ академик Галым Мутанов, посол РК в Египте Арман Исагалиев выступили с докладами о наследии великого мыслителя Востока и актуальности его идей в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Ректор ведущего казахстанского вуза рассказал о ходе реализации совместно с Альянсом Цивилизации ООН международного проекта «Формирование граждан добродетельного общества. Миссия современных университетов», основанного на идеях аль-Фараби о добродетельном обществе. Он выразил уверенность, что центр аль-Фараби в Каирском университете будет служить хорошей платформой для изучения и популяризации наследия не только аль-Фараби, султана Бейбарса, но и общих исторических и культурных ценностей двух дружественных стран. По инициативе посольства Казахстана в Египте уже в этом году на базе центра аль-Фараби впервые в Каирском университете будет введена дисциплина по изучению казахского языка.



В рамках поездки состоялся конструктивный диалог казахстанской делегации с Верховным имамом аль-Азхара шейхом Ахмадом ат-Тайебом, министром высшего образования и научных исследований Халедом Абдель-Гаффаром, председателем Комитета по делам образования и научных исследований Парламента АРЕ Самием Хашимом, ректором Каирского университета Мохаммедом Осман аль-Хоштом и главным редактором газеты «Гомхурия» Абдель-Разек Тауфиком. В ходе встреч обсуждались вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества в совместной подготовке специалистов, реализации программ академического обмена, научных стажировок магистрантов и докторантов, повышения квалификации преподавателей, разработке научно-образовательных программ, введения курсов фарабиеведения. Особо важным моментом визита стала договоренность об открытии филиала КазНУ им. аль-Фараби в Египте. Стороны также выразили готовность к совместной работе по подготовке и проведению 1150-летия великого мыслителя аль-Фараби в 2020 году.



Съемочная группа в составе делегации КазНУ посетила историко-культурные объекты в Египте с целью сбора видеоматериалов для документальных фильмов об аль-Фараби и султане Бейбарсе, над созданием которых в данное время ведется работа.





