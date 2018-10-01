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Цена на нефть марки Brent превысила $86 за баррель

4 Октября 2018 07:15 92
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Цена на нефть марки Brent превысила $86 за баррель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,46 доллара, до 86,1 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,18 доллара, до 76,41 долларов за баррель.

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Ключевые слова: Энергетика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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