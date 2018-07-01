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Царские монеты обнаружил житель Семея во время ремонта дома

26 Июля 2018 11:53 280
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Царские монеты обнаружил житель Семея во время ремонта дома

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея во время ремонта своего дома обнаружил царские монеты. Об этом сообщает 24.kz.

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На ценную находку Марат Сасанов наткнулся случайно. Мужчина  решил сменить прогнившие полы и обнаружил под ними 20 монет. Они были разбросаны по всей площади комнаты. 

Марат считает, что их обронили рабочие, когда 173 года назад строили этот дом. Самая старая находка датируется 1833 годом.  При этом все они в очень хорошем состоянии. Это в основном пятаки и однокопеечные монеты.

«Несмотря на то, что являюсь председателем краеведческого общества «Прииртышье» в нашем городе, я был удивлен, что такое количество монет и тем более в своем доме я смог найти. Хотя  мы обычно всегда выезжаем, изучаем дома, знаем, где искать, находим монеты, но своем доме приятно находить. Монеты представляют больше историческую ценность, нежели нумизматическую. Радует, что они очень в хорошем состоянии», - рассказал житель города Семея.

 

 

 

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Ключевые слова: История Казахстана, Восточно-Казахстанская область,
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