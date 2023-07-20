Трупы двух кошек обнаружили в канализационной трубе коммунальщики Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – При прочистке засора в канализационной трубе, сотрудники ТОО «Караганды Су» обнаружили трупы кошек. Каким образом они туда попали пока неизвестно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Неприятную находку коммунальщики города Караганды обнаружили 18 июля. Произошло это при чистке засора на канализации девятиэтажного дома по ул.К.Маркса,7 в Майкудуке.

«Бригадой Майкудукского цеха водоотведения ТОО «Караганды Су» при прочистке засора на линии канализации дома ул.К.Маркса д. 7 извлечены 2 трупа кошек, которые стали причиной засора канализационных труб. По словам бригады, трупы кошек находились в канализационных выпусках дома», - сообщили в пресс-службе ТОО «Караганды Су».

Как говорят в предприятии, находка повергла сотрудников в шок. Комиунальщики просят провести беседу с детьми, домочадцами и не допускать жестокого обращения с животными. И уж тем более, ни в коем случае, не использовать канализацию для сброса посторонних предметов.

Напомним, в Казахстане действует Закон «Об ответственном обращении с животными». В Казахстане жестокое обращение с животными рассматривается как преступление и наказывается согласно статье 316 Уголовного кодекса Республики Казахстан, согласно этой статье, любое жестокое обращение с животными, которое вызывает у них страдания или смерть, является преступлением и наказывается штрафом в размере до 120 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток