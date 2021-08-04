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    Труп женщины обнаружили в очистных сооружениях в Петропавловске

    4 Августа 2021, 21:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске обнаружен труп женщины. Предположительно, это пропавшая несколько месяцев назад молодая девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В группе волонтеров появилась информация о том, что пропавшая 23-летняя девушка найдена погибшей. Она ушла из дома 3 апреля в неизвестном направлении, и до сих пор ее местоположение не было обнаружено.

    В пресс-службе департамента полиции подтвердили, что был найден труп женщины. Однако до проведения экспертизы нельзя утверждать, что принадлежит он исчезнувшей молодой девушке.

    «Первого августа, около семи часов вечера, на пульт 102 поступил вызов о том, что в районе Речпорта в очистных сооружениях обнаружен труп женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Идет следствие», - прокомментировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Менингит
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