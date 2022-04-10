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    00:10, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Труп новорожденного ребенка в пакете обнаружили в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Житель Караганды нашёл тело новорожденного, завёрнутого в пакет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    9 апреля в Кировский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение от 26-летнего жителя города о том, что во время уборки территории, прилегающей к гаражу, он обнаружил труп младенца. На место прибыла следственно-оперативная группа.

    «Установлено, труп новорожденного ребенка мужского пола, на котором отсутствовали телесные повреждения, находился в пакете. В настоящее время проводятся опрос жильцов близлежащих домов, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного. По́ данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребёнка», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Караганда Общество для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
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