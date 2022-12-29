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    Труп недошенного ребенка нашли в ведре у мусорного бака в Таразе

    29 Декабря 2022, 16:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Труп недоношенного плода нашли в пластмассовом ведре в Таразе. Полиция разыскивает мать ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Как сообщает полиция, 29 декабря в 11:30 часов в дежурную часть 2-го отдела полиции УП города Тараза поступила информация о том, что возле мусорного бака по улице Байзак батыра в пластмассовом ведре обнаружен труп недоношенного плода.

    На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

    «Труп доставлен в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери ребенка», - дополнили в полиции.
    Жамбылская область Происшествия Тараз
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