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Труп недошенного ребенка нашли в ведре у мусорного бака в Таразе

29 Декабря 2022, 16:00
Труп недошенного ребенка нашли в ведре у мусорного бака в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Труп недоношенного плода нашли в пластмассовом ведре в Таразе. Полиция разыскивает мать ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщает полиция, 29 декабря в 11:30 часов в дежурную часть 2-го отдела полиции УП города Тараза поступила информация о том, что возле мусорного бака по улице Байзак батыра в пластмассовом ведре обнаружен труп недоношенного плода.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«Труп доставлен в Жамбылский областной морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери ребенка», - дополнили в полиции.


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