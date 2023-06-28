Труп мужчины обнаружили на территории полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В районе им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области на территории административного здания полиции обнаружили труп 56-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, видимых признаков насильственной смерти нет.

«По камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина пытался пересечь проезжую часть улицы по направлению к административному зданию №2 районного отдела полиции. Далее самостоятельно прошел на территорию здания, где впоследствии и было обнаружено его тело», - проинформировали в пресс-службе.

Территория не охраняется и находится в 100 метрах от основного здания полиции.

Идет досудебное расследование. Проводятся экспертизы и необходимые следственные действия. Назначена служебная проверка.