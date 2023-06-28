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      Северо-Казахстанская область

    Труп мужчины обнаружили на территории полиции в СКО

    28 Июня 2023, 12:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В районе им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области на территории административного здания полиции обнаружили труп 56-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, видимых признаков насильственной смерти нет.

    «По камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина пытался пересечь проезжую часть улицы по направлению к административному зданию №2 районного отдела полиции. Далее самостоятельно прошел на территорию здания, где впоследствии и было обнаружено его тело», - проинформировали в пресс-службе.

    Территория не охраняется и находится в 100 метрах от основного здания полиции.

    Идет досудебное расследование. Проводятся экспертизы и необходимые следственные действия. Назначена служебная проверка.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Видео МВД РК Регионы Казахстана
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