Труды и концепция аль-Фараби очень значимы - Актоты Раимкулова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова подвела промежуточные итоги чествования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что на сегодня организовано более 100 серьезных мероприятий, посвященных 1150-летию аль-Фараби.

«В связи с пандемией коронавируса были сокращения (мероприятий - прим.ред.). В основном были проведены мероприятия, которые предполагают научные и исследовательские работы. К сожалению, те экспедиции, которые мы планировали, не были проведены. Бюджеты, которые на это предполагались, не сокращены, а возвращены в республиканский бюджет. Я думаю, что в последующем это будет продолжено, а также будет открываться научные и искусствоведческие центры», - говорит она.

В этом году, по ее словам, были проведены несколько онлайн-конференции с участием научных исследователей КазНУ и зарубежных ученых, посвященных аль-Фараби.

В честь ученого в дальнейшем в городище Оксыз в Туркестанской области, расположенном недалеко от мавзолея Арыстанбаба, планируется открыть визит-центр с небольшим музеем. Также в селе Шаульдер уже есть визит-центр, музей, где можно увидеть экспозиции и выставки, посвященные 1150-летию Абу Насра аль-Фараби.

Кроме этого, Актоты Раимкулова рассказала, что в Дамаске (Сирия) имеется большой визит-центр и музей Аль-Фараби, который на сегодняшний день поддерживается в рабочем состоянии.

«Мы в этом году там провели и будем дальше проводить научно-реставрационные работы, исследовательские работы, посвященные жизни и деятельности аль-Фараби. Там в дальнейшем будет также открыт филиал КазНУ имени аль-Фараби. Думаю, что в этом центре будет продолжены реставрационные, исследовательские работы и работы по музеефикации», - добавила министр.

По словам министра, великий ученый аль-Фараби рассматривал человеческую деятельность в целостности.

«Аль-Фараби сделал так много для понимания человеческих ресурсов. В то же время и много работ у него, связанных с культурой и музыкой. Он рассматривал искусство как одно из важнейших частей человеческого бытия. Поэтому наши исследователи, искусствоведы всегда обращаются к его трудам. Труды и концепция аль-Фараби очень значимы. Я думаю, что очень много надо работать нам всем и исследователям для того, чтобы показать всему миру величие и мысли наших уважаемых ученых», - заключила министр.