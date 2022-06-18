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    Трудовые отряды «Жасыл ел» в этом году пополнили 3700 молодых актюбинцев

    18 Июня 2022, 02:11

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Торжественное открытие очередного сезона студенческих строительных трудовых отрядов «Жасыл ел» состоялось в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие началось с экологической эстафеты с участием бойцов , в ходе эстафеты ребята очистили берег реки от мусора, а затем их наградили специальными призами и дипломами.

    В торжественном мероприятии приняла участие руководитель управления внутренней политики Актюбинской области Ляззат Уразбаева, которая поздравила молодежь с началом нового трудового сезона. Ветеран «Жасыл ел» Бекзат Каумешов, пришедший на праздник, также пожелал ребятам удачи.

    Концертная программа продолжилась молодежной дискотекой от специального диджея.

    «В этом году в составе «Жасыл ел» в трудовых отрядах примут участие 3700 представителей молодежи. Это учащиеся 11 классов, студенты вузов, ссузов, а также безработная молодежь. В составе трудовых отрядов молодежь будет заниматься уборкой территории, озеленением, а также работать в составе студенческих строительных отрядов. Первый поток «Жасыл ел» уже стартовал в мае, сейчас идет второй поток», - сообщили в управлении внутренней политики.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Молодежь Трудоустройство
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