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    Трудовую социализацию молодежи обсудили в Павлодаре

    2 Ноября 2020, 20:51

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Центре развития молодежных инициатив состоялся круглый стол с участием рабочей молодежи, работников промышленности, работников управления труда и социальной защиты населения области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодарский филиал партии «Nur Otan».

    Своими мыслями и опытом поделились ректор Торайгыров университета Мейрам Бегентаев, первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко и заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнара Камалова на тему «Трудовая социализация молодежи». Модератором круглого стола выступил председатель МК «Jas Otan» областного филиала Габит Хафиз.


    В Павлодарской области насчитывается более 160 тысяч молодых людей, около 1400 входят в категорию безработных. В целях снижения численности безработной молодежи, повышения способностей и самореализации молодежи и трудовой социализации был организован круглый стол.

    «В регионе реализуется множество государственных программ по трудоустройству молодежи. В частности, в рамках программы «Еңбек«, «Бастау» и других. Молодежь обучается, совершенствует свой предпринимательский потенциал, открывает свой бизнес. В целом, многое зависит от инициативной молодежи», - отметила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнара Камалова.


    Ректор Торайгыров университета Мейрам Бегентаев отметил, что сегодняшняя молодежь может работать по нескольким направлениям. Так, например работать в трудовых отрядах «Жасыл ел», стажироваться и обучаться в стенах высшего учебного заведения. Возможности есть, только надо уметь ценить и использовать эту возможность. Также Мейрам Бегентаев предложил переименовать центр обслуживания молодежи на центр обслуживания молодежью.


    «Мы со своей стороны должны делиться своим опытом и способствовать тому, чтобы молодежь не совершала ошибок», - сказал первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко.


    Молодежь подчеркнула, что на рабочих местах необходимо помочь молодым специалистам адаптироваться. Для того чтобы правильно применить полученные знания в вузе, необходимо, чтобы предыдущее поколение было помогало ориентироваться.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Нур Отан Занятость Общество Молодежь
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