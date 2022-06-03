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    Трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Казахстане

    3 Июня 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане при поддержке Министерства информации и общественного развития РК состоялось торжественное открытие трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

    В мероприятии приняли участие представители Центра поддержки гражданских инициатив, республиканских и региональных молодежных организаций, члены отрядов «Жасыл Ел».

    Работа молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовала во всех регионах страны.

    В рамках открытия сезона прошли тематические площадки в форме дискуссий, семинаров-практикумов, образовательных сессий и мастер-классов от ведущих экспертов в области экологии.

    На диалоговых площадках спикеры обсудили с молодежью вопросы трудоустройства студентов, перспективы развития молодежных трудовых отрядов в регионах, вопросы экологического образования, формирование у молодежи нового экологического мышления и вовлечения в природоохранную деятельность.

    В ходе мероприятия состоялось рабочее совещание «Координация деятельности в регионах», на котором поднимались вопросы реализации экологической программы «Жасыл ел» и предстоящие планы на текущий год по озеленению и благоустройству территории в городах и населенных пунктах.

    Принять участие в деятельности отрядов «Жасыл ел» и внести вклад в озеленение страны могут молодые люди с 16 до 29 лет.

    В 2021 году в отряд было трудоустроено более 30 тыс. человек. В текущем году планируется привлечь к работам столько же молодежи по всему Казахстану.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экология Занятость Молодежь МИОР Трудоустройство
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