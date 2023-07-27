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    Трудовое и сексуальное рабство: в чем сложность раскрытия преступлений

    27 Июля 2023, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел озвучили проблемы, из-за которых возникают сложности при расследовании и сборе доказательств преступлений, связанных с торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это длительный срок с момента совершения преступления, отказ потерпевших от обращения в правоохранительные органы из-за страха расправы со стороны подозреваемых и криминалитета, материальная зависимость потерпевшего от них, боязнь потерпевшего в огласке о совершенном в отношении него преступлении. Все это связано с частной жизнью», - сообщил начальник управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Самат Кусетов во время международной конференции по вопросам торговли людьми в Астане.

    Также, по его словам, потерпевшие иностранцы хотят скорее вернуться на родину без уголовных разбирательств.

    Ранее сообщалось, что ежегодно органы внутренних дел Казахстана регистрируют более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. С начала годы было зарегистрировано 110 таких фактов. В том страны, куда вывозят казахстанцев в рабство, вошли Бахрейн и Южная Корея.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК
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