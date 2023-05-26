Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Трудоустроить свыше 28 тысяч человек планируют в ЗКО

    26 Мая 2023, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках государственных программ и региональной карте занятости Западно-Казахстанской области планируется создать 28,2 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, в настоящее время в области зарегистрировано 17,3 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 5%. Безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составляет 4%.

    «В целях поддержки молодежи предоставляется льготный кредит на общую сумму 1,2 млрд тенге, таким образом на 238 человек приходится по 5 млн тенге. Также в текущем году в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» 405 человек получили государственный грант в размере 1,4 млн тенге на реализацию новых бизнес-идей на общую сумму 570 млн тенге», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он отметил, что через органы занятости трудоустроено более 10 тысяч жителей области, из них около 4 тысячи молодых людей.

    Кроме того, социально-предпринимательская корпорация «Aqjaiyq» начала работу по кредитованию. На сегодня представлено 257 заявлений на получение кредита на сумму 1 млрд 572 млн тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Занятость Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Молодежные отряды «Жасыл ел» приступили к работе в ЗКО
    Три новых специальности появятся на рынке труда в Казахстане
    Свыше 2000 молодых людей будут трудоустроены по проекту «Жасыл ел» в Алматы
    19 тысяч новых рабочих мест создано в Кызылординской области
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана