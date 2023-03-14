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    Трудоустроить 1 млн молодых сельчан планируют до 2029 года в Казахстане

    14 Марта 2023, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основные направления Концепции государственной молодежной политики озвучил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одно из направлений документа связано с поддержкой молодежи в селах.

    «Сегодня 43,7% молодежи живут в селе. В Концепции акцент будет сделан на профессиональное развитие сельской молодежи, а также реализацию их потенциала через предпринимательство. Кроме того, будет проводиться профессиональная ориентационная работа. В рамках вышеуказанных мер до 2029 года планируется трудоустройство 1 миллиона сельских молодых людей, повышение цифровой грамотности полутора миллионов молодых людей, обеспечение социальными услугами через ресурсные центры 3,8 миллиона молодых людей», - сообщил министр информации и общественного развития на заседании Правительства.

    Также министр проинформировал, что в результате к 2029 году планируется увеличить квоту молодежи в общественных советах до 20%, увеличить показатель молодых государственных служащих до 25%, привлечь 2,2 миллиона молодежи к волонтерским, благотворительным и экологическим инициативам.

    «Закрепленная в рамках политических реформ Главы государства 30%-я квота для молодежи в представительных органах власти дала нам новый уровень в политическом участии молодежи. Мы будем постепенно вовлекать молодежь со школьной скамьи в процесс принятия решений: от развития школьного и студенческого самоуправления, дебатов, до участия в

    Общественных советах государственных органов», - сказал Дархан Кыдырали.

    Ранее сообщалось, что Правительство поддержало проект Концепции государственной молодежной политики.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Молодежь МИОР
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