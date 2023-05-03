Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области

    3 Мая 2023, 23:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за пять лет снизилась доля мужчин в трудоспособном возрасте. Вместе с тем возросла численность молодежи и лиц старше трудоспособного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Бюро нацстатистики АСПиР РК.

    Естественный прирост населения в Актюбинской области в 2018-2022 годы составил 71,3 тысячи человек. Так родилось 102,9 тысячи детей, умерло 31,6 тысячи человек. Численность населения за счет миграции сократилась на 11,3 тысячи человек, прибыло 163,4 тысячи человек, выбыло 174,7 тысячи человек.

    «За пять лет произошел рост численности во всех категориях населения. В процентном соотношении наблюдается снижение доли в общей численности населения лиц в трудоспособном возрасте (57,4% в 2022 года против 60,2% в 2018 году).

    Также снизилась доля мужчин в трудоспособном возрасте. Если на начало 2019 года мужчины в возрасте 16-62 лет составляли 62,1 процента, то на начало 2023 года - 58,9 процента. Мужчины в возрасте 63 года и старше на начало 2019 года составляли 6,1 процента, а на начало 2023 года - 7,2 процента.

    Молодежь мужского пола в возрасте до 16 лет на начало 2019 года составляла 31,8 процента, а начало 2023 года - 33,9 процента», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Коэффициент демографической нагрузки - отношение численности населения в возрасте моложе и старше трудоспособного к численности населения в трудоспособном возрасте возрос за анализируемый период с 661 до 742 человек на 1000 человек в трудоспособном возрасте, или на 12,3%.

    Всего численность населения области на 1 января 2023 года, по уточненным данным, составила 928,1 тысячи человек, в том числе городского – 692,4 тысячи (74,6%), сельского 235,7 тысячи человек (25,4%). По сравнению с началом 2019 года. Численность населения возросла на 58,5 тысячи человек, или на 6,7%.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Статистика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Медианная заработная плата в Казахстане - 225 736 тенге
    В каком регионе Казахстана проживает больше всего мужчин
    Производство постельного белья увеличилось в Казахстане
    Безопасность труда проверят на нефтедобывающих компаниях Актюбинской области
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров