Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Труд волонтеров всегда должен быть высоко оценен. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном форуме волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сострадание - это в крови у казахов. Наш народ никогда не жалел помощи для людей, попавших в беду», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что многие депортированные люди нашли в Казахстане приют. Поэтому цель сегодняшнего форума соответствует сущности нашего народа.

«Я предложил объявить международный год мобилизации волонтеров на 75-й сессии ООН. Эта инициатива необходима для дальнейшего развития этой прекрасной традиции», - добавил Президент.

Глава государства напомнил, что на прошлой неделе в Туркестане состоялось 2-е заседание Национального курултая.

«На этом же совещании я отметил, что такие ценности, как патриотизм, нравственность, образованность, бережливость, трудолюбие, сострадание, должны быть выше всего. Справедливый Казахстан создают честные граждане. Мне кажется, что всех волонтеров можно назвать честными гражданами. Я считаю, что труд волонтеров всегда должен быть высоко оценен. Поэтому в стране учреждена Международная премия волонтер года. Эта награда вручается активным волонтерам. Кроме того, волонтеры, отличившиеся своим трудом, ежегодно награждаются медалью «Шапағат», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал Международный форум волонтеров. В нем также участвуют более 140 волонтеров из 34 стран. Приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. Всего более 400 участников.