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    Тройняшки в Актау вместе пришли на избирательный участок

    5 Июня 2022, 15:46

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мангистаукая молодежь продолжает проявлять гражданскую позицию, голосуя на республиканском референдуме по поправкам в Конституцию РК. Среди них тройняшки из Актау Акарыс, Бекарыс и Жанарыс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свой выбор тройняшки сделали на городском участке для проведения референдума № 48. Молодые люди отмечают, что практические все события в своей жизни отмечают вместе, вот и на голосование пришли втроем.

    Юноши уверены, что сделали правильный выбор

    Свыше 230 участков для проведения референдума открыты с семи утра в Мангистау. Всего в области зарегистрированы 405 тыс. 662 гражданина, имеющих право на участие в референдуме, из них 148 тыс. 979 человек – жители Актау.

    Голосование продлится до 20:00 часов.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Конституция Общество Молодежь Референдум
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