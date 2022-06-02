Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Тройняшек в Актобе назвали в честь Президента

    2 Июня 2022, 01:27

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе родились мальчики-тройняшки, которых назвали в честь Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Актюбинской области.

    Как сообщили в управлении здравоохранения, женщина забеременела тройней с помощью ЭКО. На протяжении всей беременности за состоянием матери и детей следили врачи областного перинатального центра. Затем женщине сделали плановое кесарево сечение и родились мальчики весом 2620,1925 и 2270 граммов.

    «Новорожденных назвали Касым, Жомарт и Кемел. Женщина забеременела при помощи ЭКО, находилась под наблюдением, затем было проведено плановое кесарево сечение.

    Сейчас дети находятся рядом с мамой, все они остаются под наблюдением врачей, чувствуют себя хорошо, мальчикам нужно набрать вес.

    Это первые тройняшки, родившиеся в регионе за последние полтора года», - сообщили в управлении здравоохранения.

    Роженицу и малышей поздравила заместитель акима области Булбул Елеусинова, а также руководители управления здравоохранения, фонда обязательного медстрахования, вручив памятный подарок ко Дню защиты детей.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Герои в белых халатах: столичные врачи получили награды
    Президент РК: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая