Тройняшек в Актобе назвали в честь Президента

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе родились мальчики-тройняшки, которых назвали в честь Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Актюбинской области.

Как сообщили в управлении здравоохранения, женщина забеременела тройней с помощью ЭКО. На протяжении всей беременности за состоянием матери и детей следили врачи областного перинатального центра. Затем женщине сделали плановое кесарево сечение и родились мальчики весом 2620,1925 и 2270 граммов.

«Новорожденных назвали Касым, Жомарт и Кемел. Женщина забеременела при помощи ЭКО, находилась под наблюдением, затем было проведено плановое кесарево сечение.

Сейчас дети находятся рядом с мамой, все они остаются под наблюдением врачей, чувствуют себя хорошо, мальчикам нужно набрать вес.

Это первые тройняшки, родившиеся в регионе за последние полтора года», - сообщили в управлении здравоохранения.

Роженицу и малышей поздравила заместитель акима области Булбул Елеусинова, а также руководители управления здравоохранения, фонда обязательного медстрахования, вручив памятный подарок ко Дню защиты детей.



