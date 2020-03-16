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    Тройня впервые за семь лет родилась в Северном Казахстане

    16 Марта 2020, 20:54

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Северо-Казахстанской области впервые с 2013-го года родилась тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Малышки – три девочки, две из которых близнецы – появились на свет 2 марта. Дети родились недоношенными, на сроке беременности в 33 недели. Заведующая отделением патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей, врач-неонатолог Ирина Юрасова рассказала, что вес первой девочки при рождении составил 1,8 кг. Самая маленькая – 1,4 кг. Первую кроху сразу оставили с мамой, двоих отправили в реанимацию новорожденных.

    «В течение двух суток состояние детей стабилизировались, и они перевелись к нам в отделение патологии новорожденных. Сейчас дети на совместном пребывании с мамой, выхаживаются, в весе прибавляют, кормление усваивают. У нас есть практика, когда мамы, чьи дети находятся в отделении детской реанимации, уходят домой. Мама девочек уходить домой не стала. Ей выделили отдельную палату», - сказала И.Юрасова.

    Роды проходили с помощью операции кесарева сечения. Планировалось, что женщина с многоплодной беременностью будет рожать в Нур-Султане. Однако начались преждевременные роды и операцию провели в Петропавловске.

    «Детки в весе прибавляют. Есть определенные трудности, учитывая недоношенность и незрелость, но справляемся. Женщина поддерживает грудное вскармливание, пока молока детям хватает», - добавила И.Юрасова.

    У 32-летней жительницы Петропавловска есть старший ребенок – мальчик. Мама с сестренками – Марией, Дарьей и Глафирой - приедут домой, когда вес девочек стабилизируется, как минимум, до 2 кг.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Демография
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