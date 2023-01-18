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    Тройня родилась в Уральске

    18 Января 2023, 10:11

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В начале января с интервалом в одну минуту в областном перинатальном центре города Уральска родились девочки-тройняшки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    У малышей, которых назвали Айназ, Айзада, Айдана, есть два старших брата и сестра. Многодетная семья проживает в областном центре, вес детей при рождении составил 2279, 2240 и 2700 граммов.

    Поскольку схватки у женщины начались раньше срока, ей провели кесарево сечение с участием квалифицированных специалистов перинатального центра.

    Малыши, которые до набора веса находились под наблюдением врачей в областном перинатальном центре, вместе с мамой выписаны из больницы.

    По словам матери тройни 39-летней Жадры Инкаровой, Айдана и Айзада очень похожи друг на друга. А Айназ немного отличается.

    В прошлом году в этом центре родилось 6116 детей. Из них тройняшек - трое, 78 двойняшек. Среди родившихся большинство девочки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Демография Общество
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