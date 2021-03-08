Тройня родилась в Туркестанской области накануне 8 Марта

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области врачи спасли жизнь недоношенной тройне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

34-летняя жительница Сарыагашского района Лаура Турарбекова в преддверии Международного женского праздника 8 Марта родила троих девочек. Недоношенные дети находятся под наблюдением врачей областного перинатального центра №1.

«Я рада, что роды прошли благополучно. Дома с нетерпением меня ждут еще два сына и две дочки. Я родила накануне праздника. В связи с этим, от всей души поздравляю женщин в белых халатах с праздником. Тысяча благодарностей врачам», - сказала многодетная мама.

Новорожденным были даны имена Жания, Рабия, и Сания. Отметим, недоношенные малышки смогли выжить благодаря профессионализму и заботе врачей. Так как дети появились на свет раньше срока, у них неправильно были развиты легкие, их подключили к аппарату искусственного дыхания. На сегодня жизни девочек ничего не угрожает.

Напомним, с начала года в Туркестане родился 1571 ребенок, из них 38 двоен и две тройняшки.