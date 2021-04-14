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    Тройня родилась в Северо-Казахстанской области

    14 Апреля 2021, 16:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре многопрофильной больницы Северо-Казахстанской области 14 апреля родилась тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, 35-летняя жительница села Талшик Акжарского района родила двух девочек и мальчика. Дети появились на свет путем кесарева сечения. Вес новорожденных 2600, 2400 и 2100 граммов.

    Мама сейчас находится в реанимации. Новорожденные здоровы.

    Дома женщину и тройняшек ждут три сестрички.

    Это первая тройня, родившаяся в Северо-Казахстанской области за последние три года.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Демография Общество
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