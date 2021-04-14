Тройня родилась в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре многопрофильной больницы Северо-Казахстанской области 14 апреля родилась тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, 35-летняя жительница села Талшик Акжарского района родила двух девочек и мальчика. Дети появились на свет путем кесарева сечения. Вес новорожденных 2600, 2400 и 2100 граммов.

Мама сейчас находится в реанимации. Новорожденные здоровы.

Дома женщину и тройняшек ждут три сестрички.

Это первая тройня, родившаяся в Северо-Казахстанской области за последние три года.