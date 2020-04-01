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    Тройня родилась в Алматинской области

    1 Апреля 2020, 19:48

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В многопрофильной больнице Алматы выписали тройню, рожденную 29 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новорожденных Галымжана, Рахымжана и Мейиржана вместе с мамой домой привезли на машине скорой помощи больницы. Мама троих мальчиков 31-летняя Ляззат Каланова - уроженка села Каргалы Жамбылского района.

    С 11 февраля мама тройни находилась под наблюдением врачей многопрофильной клинической больницы Алматы.

    «Самочувствие мамы тройняшек хорошее. Мы ее положили к нам в больницу 11 февраля в плановом порядке. На 31-ой неделе беременности путем кесарева сечения 29 февраля на свет появились три мальчика», - сказал директор многопрофильной клинической больницы Жумахан Молдакулов.


    Управление здравоохранения постоянно держало этот случай под контролем. Заместитель главы Алматинской области Батыржан Байжуманов и глава управления здравоохранения области Бауыржан Ыскак 8 марта навестили роженицу и поздравили с праздником.

    До момента выписки сотрудники районной больницы села Каргалы провели дезинфекцию в доме роженицы, а членов семьи обучили алгоритму дезинфекционных мер. Семье Алистановых районная больница выдала защитные средства для дезинфекции (антисептики, маски).

    «Вместе с акимом сельского округа Каргалы Д. Турысбековым мы встретили тройняшек. Для нас рождение тройни - большая радость. 2 медицинских работника будут оказывать помощь в уходе за новорожденными. Также тройняшки будут обеспечены детской смесью», - рассказал директор районной больницы села Каргалы Сертай Сагеев.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Демография Общество
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