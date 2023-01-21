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    Тройня родилась у алматинского пожарного

    21 Января 2023, 18:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Радостное событие произошло в молодой семье старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 Бостандыкского района Еламана Дауенова - на свет появилось сразу три малыша, два мальчика и девочка - Амирхан, Алихан и Аяла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

    Для гарнизона противопожарной службы ДЧС города Алматы это значимое мероприятие. Была организована торжественная выписка, музыкальное сопровождение, аниматоры, цветы и подарки.

    Поддержать товарища к выписке из роддома прибыл весь второй караул СПЧ-1 и руководство управления службы пожаротушения.

    26-летний папа Дауенов Еламан Қамбарулы служит в государственной противопожарной службе 7 лет. В сложные дни 5 января 2022 года Еламан участвовал в спасательных работах и тушении пожара в многоэтажном доме по улице Абая, 34. Тогда пожарные под руководством начальника караула СПЧ-1 Армана Садуакаса подверглись нападению бесчинствующей толпы. Не отступив, они переоделись в гражданскую одежду и прорвались к горящему дому, эвакуировали жителей с верхних этажей, а также потушили пожар. В результате чего была спасена женщина, 1939 года рождения, и доставлена в больницу.

    Кроме того, по возвращению от мародеров караул отбил двух девушек, которые могли быть подвергнуты физическому насилию. Они были благополучно укрыты в расположении СПЧ-1.

    За самоотверженность и отвагу, проявленную во время январских событий, за оказанную поддержку во время чрезвычайного положения в стране (защита имущества граждан), Еламан Дауенов отмечен благодарственными письмами акима города Алматы и Палаты предпринимателей.

    «Когда я узнал, что у меня будет тройня, испытал шок, - сказал новоиспеченный отец. – Мы с женой и не думали о таком подарке судьбы. Конечно, сейчас волнуемся. Некоторые и с одним-то новорожденным управиться не могут, а тут сразу трое».



    Но, как говорит Еламан, будут помогать близкие, пока он сутки дежурит.

    Руководством ДЧС оказана необходимая поддержка в виде материальной помощи, согласна действующего законодательства.

    Всего за 2022 год службой пожаротушения и аварийно спасательных работ ДЧС городаАлматы осуществлено около 3 тысяч выездов, из зон ЧС эвакуировано более 600, спасено 154 человек, 24 из которых дети.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Демография Видео МЧС
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