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    Тройня появилась на свет в Туркестанской области

    27 Ноября 2020, 16:27

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Четвертые по счету тройняшки появились на свет в Келесском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В ноябре месяце Майра Омарова, жительница сельского округа Кошкарата, родила трех малышей – мальчиков в перинатальном центре №1 города Шымкента. Новорожденных назвали Акасыл, Нурасыл и Бекасыл.

    Семья Бекена Оразбекова, уже воспитывающая сына и дочь, теперь пополнилась еще тремя малышами. Мама ребенка Майра Курбаналикызы изначально принимала лечение в Абайской больнице Келесского района и затем была переведена в город Шымкент.В целом, состояние новорожденных удовлетворительное и находятся сейчас под наблюдением участкового врача. Отец тройняшек Бекен Лесбекулы родился в 1987 году. На сегодня счастливая семья живет вместе с родителями.


    Отметим, что в 2018 году тройняшки родились в Бирликском и Ушкынском сельских округах Келесского района. В марте этого года в семье, проживающей в Биртилекском сельском округе, также родилась тройня.

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