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    Тройня появилась на свет в Кызылординской области

    10 Июня 2020, 08:11

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Тройня появилась на свет в Кызылординской области. Жительница села У. Туктибаев Казалинского района Айгерим Махамбетжанова родила трех девочек Айгант, Айганым и Асылым, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, вес новорожденных составил 1300-1700 граммов. А рост от 38 до 41 сантиметра. У супругов Куаныша Алтынбаева и Айгерим Махамбетжановой уже было пятеро детей. Теперь они счастливые родители восьмерых детей.

    «Врачи создали благоприятные условия для того, чтобы мои девочки появились на свет здоровыми. В этой связи выражаю благодарность руководителю областного управления здравоохранения, сотрудникам областного центра «Матери и ребенка», - сказал отец тройни.

    Новорожденных доставили домой на санитарной автомашине скорой помощи.

    Отметим, в областном перинатальном центре с начала года родились 4 505 детей, из них 75 близнецов, две тройни.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Кызылординская область Минздрав РК Демография Общество
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