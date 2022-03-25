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    Тротуары на 26 улицах построят в Туркестане

    25 Марта 2022, 22:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане продолжаются работы по благоустройству и улучшению инфраструктуры города. При этом учитываются пожелания жителей. Так, по просьбе туркестанцев на 26 улицах будут построены тротуары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Согласно плану второго этапа развития Туркестана, в этом году запланирован средний ремонт 40 улиц протяженностью 46,4 км. Большая часть из них – улицы, где завершено проведение водопровода и канализации, газопровода и запущен общественный транспорт.

    Также оформляются документы для ремонта 124 улиц протяженностью 105,5 км., где планируется создать 35 воркаут-площадок, пять спортивных площадок, установить урны и 350 осветительных приборов.

    В 1-ом и 2-ом микрорайонах для бесперебойного электроснабжения 54 жилых домов (2705 абонентов) на подстанциях будут отремонтированы девять трансформаторов.

    Аким города Нурбол Турашбеков ознакомился с ходом и качеством работ на этих объектах.

    С января 2022 года в Туркестане продолжается работа по увеличению количества парков и скверов, озеленению города.

    В 2022 году для работ по благоустройству и уходу за зелеными насаждениями Туркестана приобретено 200 единиц техники и 25 тонн различных удобрений для зеленых насаждений.

    По плану в 2022 году на территории города будет высажено 250 тыс. саженцев деревьев и разбито 127 га газонов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Строительство Туркестан
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