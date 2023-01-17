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    Тротуары и дороги очищают ото льда в Астане

    17 Января 2023, 19:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последние дни на тротуарах и дорогах столицы наблюдается образование наледи в связи с резким перепадом температур. Коммунальные службы города ведут активные круглосуточные уборочные работы, а также очистку территории проезжей и пешеходной частей ото льда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Активно продолжаются снегоуборочные работы. С утра в работах задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.

    Только за прошедшую ночь с 16 на 17 января из столицы вывезли почти 32 тысячи кубометров снега или 2 535 большегрузов. С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено около 2,2 млн кубометров снега и наледи или свыше 177 тысяч рейсов.

    Также ведется отсыпка песко-соляной смеси во всех районах города – в общественных местах, внутриквартальных территориях, на тротуарах, остановочных павильонах и т.д.

    Во избежание получения травм и падений жителям и гостям столицы следует соблюдать правила поведения при гололеде.



    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
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