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    Тростники на побережье Каспия горят в Атырауской области

    18 Сентября 2022, 00:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 17 сентября в 19:45 в Атырау, в пригородном сельском округе Кенузек, начался пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщали в пресс-службе ДЧС региона, тростниковые заросли загорелись в 40 километрах от поселка Алгабас в сторону Каспийского моря. Горит тростниковая растительность, а это преимущественно камыш, предварительно на площади 16 га.

    В связи с заболоченностью и непроходимостью для техники тушение не представляется возможным. Угрозы населенным пунктам нет.

    В настоящее направление ветра южное, скорость - 4 метра в секунду в сторону города Атырау. В областном центе чувствуется запах гари.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар
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