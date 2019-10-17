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    Трость с системой навигации для незрячих людей разработали ученики НИШ из Актобе

    17 Октября 2019, 21:14

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое учеников Назарбаевской школы из Актобе разработали трость с навигацией для незрячих людей. Свой проект ребята презентовали в краеведческом музее в ходе семинара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу школы.

    «Учащиеся нашей школы Асан Кожин и Нурдаулет Таумергенов разработали проект BlindHelper – трость с системой навигаций для незрячих людей. Для использования BlindHelper не нужна помощь сторонних людей. Система находит текущее местоположение человека в заданной локаций и прокладывает маршрут до конечной точки с использованием нейронных сетей. Управление и навигация происходят в простом и интуитивно понятном формате для людей», - рассказывает пресс-секретарь школы Айгерим Амангосова.

    Это не первый проект Нурдаулета Таумергенова для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году воспитанник НИШ получил гран-при международных интеллектуальных игр и выиграл 5 тысяч долларов за создание проекта по синтезированию устной речи из жестового языка.

    Мобильное приложение для незрячих или слабовидящих людей презентовали трое других учеников школы. Абдрахманова Назерке, Нурлыбай Акмерей и Шинбаева Аружан придумали проект «Able to Live», что в переводе означает «Способен жить». Приложение имеет две основные задачи. При первой пользователю понадобится лишь навести на текст камеру смартфона, а приложение, распознав его, озвучит текст. Вторая задача направлена на то, чтобы направить камеру на человека или на какой-либо объект, и приложение описывает его цвет, то, что он делает, и даже его настроение.

    В планах у ребят развивать проекты и сделать их доступными для массового использования.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Назарбаев университет
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