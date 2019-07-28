Тропических рыб и растения без почвы выращивают школьники в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, во Дворце школьников, дети выращивают тиляпию нильскую и осваивают гидропонику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующая отделомнаучно-биологического направления Дворца школьников Лариса Воробьеварассказала, как работает уникальная лаборатория, и чем занимаются юныеисследователи на кружках.

В просторном и светломпомещении довольно влажно – как будто в тропиках. Школьники в белых халатах ссерьезными лицами что-то замеряют, записывают. В этой лаборатории ребятаизучают современные биотехнологии, связанные с выращиванием растений без почвы,– на гидропонике. Здесь же есть аквапонная система, где выращивают тиляпиюнильскую. Л. Воробьева рассказала, что эту тропическую рыбу можно растить вустановках закрытого водоснабжения. Главное – создать необходимые для нееусловия.

«В 4 бассейнахлаборатории находится около 700 штук тиляпий. Мы заселили ее в возрасте двухнедель. Весили мальки всего 3 грамма. В течение 7 месяцев мы наблюдаем заростом и развитием рыб, проводим химический анализ воды. Дети проверяют наличиеаммониев, нитратов, нитритов, фосфата, кальция, магния, которые необходимы дляроста растений. Помимо роста рыб мы наблюдаем и рост растений, которые выращиваютна гидропонных установках», - говорит Л.Воробьева.

В лаборатории нескольковидов гидропонных установок: стеллажные с фитолампами, голландские горшки, вкоторых выращивают томаты, огурцы и болгарский перец, малые гидропонныеустановки для выращивания декоративных растений, и пирамида, в которойвыращивают декоративные растения для фитомодулей. Во Дворце есть фитозона –живой уголок, где работает гидропонная установка по выращиванию декоративныхрастений, тропических лиан 9 видов.

«Североказахстанскиеземледельцы зависят от климатических условий. Наша лаборатория показывает, чтоможно создать благоприятные условия растениям в течение всего года, соблюдаявсе правила биотехнологии. Аквапонная система рассчитана на выращиваниетиляпий, которые производят продукты жизнедеятельности. Растворяясь в воде, этипитательные вещества дают возможность вырастить растения на растворах, которыепродуцируют рыбы. Мы не используем никаких минеральных удобрений, биодобавок.Все идет естественным путем, как в природе», - отмечает Л. Воробьева.

Бассейны с рыбами игидропонные установки соединены между собой системой труб, которая позволяетавтоматически поступать воде из бассейнов в установку. Юные ученые следят за тем, чтобы этопроисходило регулярно, чтобы работали фильтры, которые очищают воду отпатогенных бактерий. На кружке ребята обязательно делают анализ воды, замеряютрН.

«Тиляпия уникальна тем,что быстро растет, неприхотлива в еде. Но ей нужно создать необходимыйтемпературный режим и рН-среду. Используем сухой комбинированный корм. Егозавезли вместе с рыбами. За 7 месяцев рыбки подросли до 350-400 граммов.Растить ее можно в течение года. Рыба набирает вес до 1 килограмма», -рассказывает Л. Воробьева. И добавляет, что на кружках дети получают суммузнаний, которая позволяет им определиться в выборе профессии. Многие уже знают,что хотят заниматься агротехнологиями. Важно, что дети не перегружаютсязнаниями, всё происходит в непринужденной обстановке, в игровой форме.

«На кружке мы сребятами выращиваем растения - от закладки семян до плодоношения. Огромныйвосторг у детей вызывают результаты их труда. Зимой мы заложили семена вторфяные таблетки. Через 3 дня они пришли и увидели ростки. Всю зиму выращиваликориандр, базилик и зеленый лук. Результат своей деятельности – пучки зелени –они уносили домой. Сейчас мы работаем над научными проектами», - делится Л. Воробьева.

Подросшую тиляпиюпланируют реализовывать в одно из петропавловских кафе. Уже заключилимеморандум с владельцем.

«Наша лаборатория покаединственная в РК. Мы надеемся, что такие кабинеты появятся в школах или другихучебных заведениях, которые связаны с агротехнологическими процессами.Установка есть в гидропонном хозяйстве Татьяны Нецман, которая приезжала наоткрытие нашей лаборатории. Она отметила, что всё выдержано в технологическомсмысле правильно. Мы доказываем это на выращивании рыб», - сказала Л. Воробьева.

В планах –самостоятельно разводить тиляпию. Для этого уже запустили один бассейн. Л. Воробьеваговорит, что сейчас вместе с детьми изучают материалы по созданию условий дляразведения тропической рыбы.